Suicidio assistito Christian muore in Italia | è il terzo caso in Lombardia

Il 18 maggio, in Lombardia, un uomo di 55 anni affetto da sclerosi multipla dal 1999 è deceduto nella propria abitazione. Nei mesi precedenti aveva presentato richiesta all’Azienda sanitaria locale per poter accedere al suicidio assistito. Si tratta del terzo caso registrato nella regione con questa modalità. La morte dell’uomo è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla procedura o sulle circostanze del decesso. La vicenda si inserisce in un quadro di casi di suicidio assistito documentati in Lombardia.

È deceduto nella propria abitazione il 18 maggio Christian, un uomo lombardo di 55 anni affetto da sclerosi multipla dal 1999, che nei mesi scorsi aveva chiesto alla propria Azienda sanitaria locale di poter accedere al suicidio assistito. La notizia è stata resa nota dall’ Associazione Luca Coscioni, alla quale si era rivolto per ricevere informazioni e assistenza nel percorso previsto dalla normativa e dalle sentenze della Corte costituzionale. Secondo quanto comunicato dall’associazione, si tratta del terzo caso registrato in Lombardia e del diciassettesimo a livello nazionale. Christian conviveva con la malattia da oltre venticinque anni e, a causa del progressivo aggravamento delle sue condizioni, soffriva di dolori ritenuti insopportabili e dipendeva completamente dall’assistenza di altre persone per le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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