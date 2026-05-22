Un uomo di 55 anni si è suicidato nella sua abitazione in Lombardia utilizzando un farmaco letale, portando a 17 il numero di casi di suicidio assistito registrati in Italia. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti e si inserisce nel quadro dei casi di suicidio assistito avvenuti nel paese. La vicenda si aggiunge alle altre segnalazioni di questa pratica, che si sono susseguite negli ultimi anni nel territorio italiano.

Oggi in Lombardia Cristian, di 55 anni, malato di sclerosi multipla, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito, si tratta del17esimo caso in Italiae del terzo nella regione Lombardia. Dopo l’autosomministrazione del farmaco letale, si è spento lo scorso 18 maggio nella propria abitazione, ma la notizia è stata diffusa solamente ora. Nella nota si legge:“La patologia da cui era affetto dal 1999 ha portato Cristian a soffrire dolori divenuti insopportabili e a dipendere totalmente dall’assistenza dei suoi caregiver:non poteva più camminare, era sottoposto a manovre di evacuazione manuale, aveva il catetere vescicale e soffriva di continue infezioni alle vie urinarie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Suicidio assistito, 55enne morto in Lombardia: 17esimo caso italiano

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Suicidio assistito, morto in Lombardia uomo malato di sclerosi multipla dal 1999

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