Südtirol-Bari | probabili formazioni e dove vederla in tv
Stasera alle 20, allo Stadio Druso, si disputa la partita tra Südtirol e Bari, valida per il ritorno dei playout di Serie B. I due team si sfidano in una gara decisiva per evitare la retrocessione, con le probabili formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire la sfida tra le due formazioni. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa fase finale del campionato.
È arrivato il giorno della resa dei conti per il Bari, che questa sera alle 20 sarà impegnato allo Stadio Druso contro il Südtirol, nel ritorno dei playout di Serie B.Dopo il match dell’andata, terminato 0-0, la squadra di Moreno Longo ha un solo risultato a disposizione per salvare la categoria. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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