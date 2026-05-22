Sudan migliaia di dispersi in guerra | molti sono sepolti in tombe senza nome

In Sudan, migliaia di persone risultano ancora disperse a seguito dei conflitti in corso, molte delle quali sono sepolte in tombe non identificate. La situazione è resa ancora più difficile dal fatto che alcune famiglie non hanno notizie dei propri cari da settimane o mesi. Tra le testimonianze raccolte, emerge il racconto di un marito che, dopo aver concluso la giornata, aveva intenzione di fermarsi al mercato prima di tornare a casa, ma non ha più avuto contatti con la sua famiglia.

Era la classica telefonata di un marito. Aveva finito per la giornata e si sarebbe fermato al mercato prima di tornare a casa. Ma tornava dalla guerra, non dal lavoro. Fahmy al-Fateh non è mai tornato a casa. Sua moglie, Azaher Abdallah, ha iniziato a chiamare amici e parenti, per poi rivolgersi ai suoi colleghi dell’esercito sudanese. Suo marito è stato visto per l’ultima volta lasciare una base militare nella capitale Khartum, su una motocicletta. È successo più di un anno fa. Ora il figlio di 3 anni della coppia grida ad ogni moto che passa, pensando che sia suo padre, ha detto Abdallah. “Era la cosa più preziosa della mia vita”, ha detto. Secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC), suo marito è una delle oltre 8. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sudan, la guerra dei droni, viaggio nel Sud Kordofan

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