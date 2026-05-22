Subnautica 2 travolge Steam | 4,1 milioni di copie in soli 5 giorni

Subnautica 2 ha venduto 4,1 milioni di copie su Steam in cinque giorni, superando i ricavi di Resident Evil Requiem. Le vendite su Xbox sono risultate molto inferiori rispetto alla piattaforma di Valve, senza specificare le cifre esatte. Questi dati sono stati diffusi attraverso fonti ufficiali e analisi di mercato. La differenza tra le vendite su Steam e Xbox ha attirato l’attenzione nel settore dei videogiochi, considerando i numeri registrati in breve tempo.

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? Punti chiave Come ha fatto a superare i ricavi di Resident Evil Requiem?. Perché le vendite su Xbox sono così basse rispetto a Steam?. Quale ruolo ha giocato Game Pass nel successo del titolo?. Come cambierà il mercato dei grandi titoli dopo questo lancio?.? In Breve Ricavi di 100 milioni di dollari in cinque giorni su Steam.. Picco di 467 mila giocatori contemporanei registrato su SteamDB.. Vendite Xbox sotto le 100 mila unità per effetto Game Pass.. Prezzo di vendita su PC fissato a 29,99 euro.. Subnautica 2 ha venduto oltre 4,1 milioni di copie su Steam nei primi cinque giorni di disponibilità, segnando il lancio più rapido del 2026 sulla piattaforma digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Subnautica 2 travolge Steam: 4,1 milioni di copie in soli 5 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dragon Ball travolge il mercato: 800.000 copie in soli tre giorniIn meno di tre giorni, il mercato editoriale giapponese ha assistito a un fenomeno senza precedenti: la collezione speciale di Dragon Ball ha... NCT WISH travolge i record: 1,8 milioni di copie in una settimana? Cosa sapere NCT WISH vende 1,8 milioni di copie dell'album Ode To Love tra il 20 e il 26 aprile. Le recensioni negative di Subnautica 2 su Steam criticano l'EULA per i problemi di proprietà e privacyAlcuni giocatori stanno esprimendo rammarico a pochi giorni dalla data di uscita dell'accesso anticipato di Subnautica 2. Le recensioni di Steam rivelano un Contratto di Licenza con l'Utente Finale (E ... notebookcheck.it Subnautica 2 ha sorpassato Forza Horizon 6 nella classifica SteamSubnautica 2 continua a macinare vendite notevoli, come dimostra il sorpasso effettuato ai danni di Forza Horizon 6 nella classifica Steam. multiplayer.it