Sub morti Maldive le ipotesi su cosa è successo nelle grotte | autopsia e attrezzature i prossimi passi

Le indagini sui sub italiani deceduti alle Maldive continuano, con l'autopsia ancora in corso e l’analisi dell’attrezzatura impiegata durante l’immersione. Sono stati prelevati e analizzati i dispositivi come telecamera GoPro, luci e computer, con l’obiettivo di ricostruire le modalità dell’incidente. I risultati degli esami autoptici e le verifiche sull’attrezzatura potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulle cause del decesso. Le autorità competenti stanno coordinando le verifiche per ricostruire le circostanze dell’accaduto.

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