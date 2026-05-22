Sub morti Maldive le ipotesi su cosa è successo nelle grotte | autopsia e attrezzature i prossimi passi
Le indagini sui sub italiani deceduti alle Maldive continuano, con l'autopsia ancora in corso e l’analisi dell’attrezzatura impiegata durante l’immersione. Sono stati prelevati e analizzati i dispositivi come telecamera GoPro, luci e computer, con l’obiettivo di ricostruire le modalità dell’incidente. I risultati degli esami autoptici e le verifiche sull’attrezzatura potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulle cause del decesso. Le autorità competenti stanno coordinando le verifiche per ricostruire le circostanze dell’accaduto.
Proseguono le indagini sui sub italiani morti alle Maldive: nuovi elementi dovrebbero emergere dagli esami autoptici e dall'analisi dell'attrezzatura utilizzata durante l'immersione (telecamera GoPro, luci, computer). Le ipotesi: dall'illusione ottica del dosso di sabbia all'uso delle bombole tradizionali per scendere a 60 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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