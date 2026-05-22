Sub morti Maldive le ipotesi su cosa è successo nelle grotte | autopsia e attrezzature i prossimi passi

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sui sub italiani deceduti alle Maldive continuano, con l'autopsia ancora in corso e l’analisi dell’attrezzatura impiegata durante l’immersione. Sono stati prelevati e analizzati i dispositivi come telecamera GoPro, luci e computer, con l’obiettivo di ricostruire le modalità dell’incidente. I risultati degli esami autoptici e le verifiche sull’attrezzatura potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulle cause del decesso. Le autorità competenti stanno coordinando le verifiche per ricostruire le circostanze dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Proseguono le indagini sui sub italiani morti alle Maldive: nuovi elementi dovrebbero emergere dagli esami autoptici e dall'analisi dell'attrezzatura utilizzata durante l'immersione (telecamera GoPro, luci, computer). Le ipotesi: dall'illusione ottica del dosso di sabbia all'uso delle bombole tradizionali per scendere a 60 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maldive, le ricerche ripartite all'alba: la grotta a 60 metri di profondità

Video Maldive, le ricerche ripartite all'alba: la grotta a 60 metri di profondità

Sullo stesso argomento

Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei sub italiani morti. Continuano le indagini. L’ipotesi: si sono persi nelle grotte – La direttaLa Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso.

Italiani morti alle Maldive, cosa è successo? Avvelenati, smarriti o incastrati nella roccia: le tre ipotesiMentre l'ambasciatore italiano arriva a Malè e i sommozzatori si preparano a scendere nelle grotte dell'atollo di Vaavu, la polizia maldiviana lavora...

sub morti maldive leCosì sono morti i cinque sub italiani alle Maldive. L’illusione ottica fataleOra che tutti e cinque i corpi dei sub morti alle Maldive sono stati recuperati, si può procedere con le indagini in merito a quello che è successo. Fondamentali in questo senso saranno le testimonian ... affaritaliani.it

sub morti maldive leSub morti Maldive, le ipotesi su cosa è successo nelle grotte: autopsia e attrezzature, i prossimi passiProseguono le indagini sui sub italiani morti alle Maldive: nuovi elementi dovrebbero emergere dagli esami autoptici e dall'analisi dell'attrezzatura utilizzata ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web