Sub morti alle Maldive sentiti i docenti dell’Università di Genova Consegnato il materiale relativo alla spedizione

Le autorità investigative hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in relazione alla morte di alcune persone alle Maldive. I docenti dell’Università di Genova hanno fornito il materiale riguardante la spedizione coinvolta, mentre sono state raccolte le prime testimonianze dagli investigatori. Sono in corso le autopsie sui corpi delle vittime e si attende l’esito degli esami per chiarire le cause dei decessi.

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