Sub morti alle Maldive sentiti i docenti dell’Università di Genova Consegnato il materiale relativo alla spedizione
Le autorità investigative hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in relazione alla morte di alcune persone alle Maldive. I docenti dell’Università di Genova hanno fornito il materiale riguardante la spedizione coinvolta, mentre sono state raccolte le prime testimonianze dagli investigatori. Sono in corso le autopsie sui corpi delle vittime e si attende l’esito degli esami per chiarire le cause dei decessi.
Un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, le prime testimonianze raccolte dagli investigatori e l’ attesa per le autopsie sui corpi delle vittime. Proseguono su più fronti le indagini sulla morte dei cinque subacquei italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive, nelle acque dell’atollo di Vaavu, nel corso di una crociera scientifica organizzata per attività di ricerca marina.Nelle ultime ore è stato ascoltato come testimone a Genova l’entomologo forense Stefano Vanin, docente del Distav dell’Università di Genova, presente a bordo della “Duke of York”, l’imbarcazione dalla quale erano scesi in immersione Monica Montefalcone, docente dell’ateneo genovese, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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