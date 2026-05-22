Sub Maldive legale del tour operator | La verità è nelle Gopro Gualtieri aveva partecipato ad almeno 3 crociere

Il legale di un tour operator ha dichiarato che le prove sono nelle immagini delle GoPro e che un partecipante aveva preso parte a almeno tre crociere. La vicenda riguarda cinque sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive, che secondo le autorità non aveva le caratteristiche di un’immersione ricreativa. Le indagini sono in corso e si stanno analizzando i materiali video e i dati raccolti sul luogo dell’incidente. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento.

L'immersione alle Maldive in cui hanno perso la vita i cinque subacquei italiani non aveva le caratteristiche di una immersione ricreativa. Come spiega a Fanpage.it. Orietta Stella, l'avvocata del tour operator con cui stavano facendo la crociera scientifica, "Il mistero è proprio capire come e perché siano finiti in quella grotta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maldive, la legale del tour operator italiano: Non sapevamo dellimmersione oltre i 30 metri

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