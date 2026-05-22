Stupri etnici | 20 condanne in Uk

In Regno Unito sono state emesse venti condanne in relazione a casi di stupri etnici, con una pena totale di 277 anni di carcere. Le violenze sono state commesse da un gruppo di uomini, prevalentemente di origini pachistane, coinvolti in attività di grooming gang nella zona di Kirklees. Tra gli imputati, il più anziano ha 87 anni, mentre altri sono più giovani. Le condanne sono state decise in seguito a processi riguardanti le violenze nei confronti di giovani donne.

Inflitti 277 anni di carcere complessivi per le violenze delle grooming gang di Kirklees. Gli imputati erano per lo più uomini pachistani, il più vecchio dei quali ha 87 anni. La Corte di Leeds ha emesso ieri una sentenza storica: 20 persone, per la stragrande maggioranza uomini di origine pachistana, sono state condannate complessivamente a 277 anni di reclusione per aver stuprato e abusato sessualmente di ragazze minorenni, una delle quali aveva appena 12 anni. I fatti si sono consumati tra il 1995 e il 2003 nell’area di Kirklees, nel West Yorkshire. I verdetti sono arrivati al termine di ben sei processi separati e sono stati resi pubblici solo ora. 🔗 Leggi su Laverita.info

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