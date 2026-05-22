Stupore a scuola | da un pozzetto sbuca un serpente

Nei giorni recenti, sono stati segnalati diversi avvistamenti di animali nelle scuole di Bolzano. In particolare, sono stati notati un capriolo, uno sciame di api e un serpente, ciascuno in ambienti scolastici. Uno dei casi ha coinvolto un serpente che è uscito da un pozzetto, attirando l’attenzione di studenti e insegnanti. Questi episodi hanno suscitato sorpresa tra la comunità scolastica e sono stati comunicati alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui