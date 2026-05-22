Stupore a scuola | da un pozzetto sbuca un serpente
Nei giorni recenti, sono stati segnalati diversi avvistamenti di animali nelle scuole di Bolzano. In particolare, sono stati notati un capriolo, uno sciame di api e un serpente, ciascuno in ambienti scolastici. Uno dei casi ha coinvolto un serpente che è uscito da un pozzetto, attirando l’attenzione di studenti e insegnanti. Questi episodi hanno suscitato sorpresa tra la comunità scolastica e sono stati comunicati alle autorità competenti per le verifiche del caso.
Prima il capriolo, poi lo sciame d’api, infine il serpente. Non stiamo parlando dell’ordine di ingresso in un’ipotetica e moderna arca di Noè, ma dei bizzarri casi di avvistamenti di animali dentro le scuole di Bolzano. Se il caso del capriolo al liceo scientifico di via Fago e quello delle api. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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