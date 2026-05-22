Studenti di Sociologia e Criminologia della d’Annunzio in visita al carcere di Chieti

Studenti di Sociologia e Criminologia dell'università locale hanno trascorso due giorni visitando il carcere della città. L'obiettivo era approfondire aspetti legati al sistema penitenziario e alle strategie di reinserimento sociale dei detenuti. Durante l’uscita, hanno partecipato a incontri con operatori e hanno visitato le strutture del penitenziario, integrando così le conoscenze teoriche acquisite in aula con l’esperienza diretta sul campo. La visita si è svolta in un clima di osservazione e confronto.

Due giornate tra teoria e pratica per conoscere da vicino il sistema penitenziario e i percorsi di reinserimento sociale. Gli studenti dei corsi di laurea triennale in Sociologia e Criminologia e della magistrale in Ricerca sociale e Politiche per la sicurezza e la criminalità dell’Università. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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