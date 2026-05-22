Studenti da spettatori ad autori di film | si conclude il Festival del Mockumentary

Oggi nel multisala di Gambettola si è concluso il Festival del Mockumentary, che ha visto la partecipazione di oltre duecento studenti e studentesse. L’evento fa parte di Fellini e il Circo della Finzione, un progetto educativo inserito nel Piano cinema e immagini per la scuola, dedicato all’apprendimento del linguaggio cinematografico. Durante la giornata, i partecipanti hanno presentato i loro cortometraggi, passando dal ruolo di spettatori a quello di autori, in un momento finale che chiude un percorso didattico sulla narrazione e la rappresentazione audiovisiva.

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Oggi il multisala Abbondanza di Gambettola ha accolto oltre duecento studenti e studentesse per il Festival del Mockumentary, evento conclusivo di Fellini e il Circo della Finzione, il progetto educativo realizzato all’interno del Piano cinema e immagini per la scuola dedicato al linguaggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Rise of Ronaldo | A Story of Pain, Focus, and Discipline Sullo stesso argomento Ciak, si gira: gli studenti romagnoli celebrano Fellini con il Festival del MockumentaryIl 19 maggio il multisala Abbondanza di Gambettola ospiterà il Festival del Mockumentary, evento conclusivo di Fellini e il Circo della Finzione, il... libri interessanti per passare da 1000 a 1500+? reddit SALVIOLI S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com