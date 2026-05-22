Strutture pericolanti e ascensori fermi sul caso Vito Fazzi dura controreplica di Fp Cgil

Da lecceprima.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni dell’ospedale “Vito Fazzi” sono al centro di un acceso confronto tra il sindacato e i rappresentanti della sanità locale. Le segnalazioni riguardano strutture pericolanti e ascensori fuori servizio, che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza dei pazienti e del personale. La questione ha assunto una rilevanza politica, coinvolgendo diverse parti interessate e portando alla ribalta le criticità legate alla gestione delle strutture sanitarie pubbliche nella zona.

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LECCE — La tensione tra il sindacato e i vertici della sanità leccese ha raggiunto un nuovo picco, trasformando la gestione strutturale dell’ospedale “Vito Fazzi” in un vero e proprio caso politico sul fronte della sicurezza pubblica.A scatenare la reazione, quanto mai ferma, della Fp Cgil di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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