Strutture pericolanti e ascensori fermi sul caso Vito Fazzi dura controreplica di Fp Cgil

Le condizioni dell’ospedale “Vito Fazzi” sono al centro di un acceso confronto tra il sindacato e i rappresentanti della sanità locale. Le segnalazioni riguardano strutture pericolanti e ascensori fuori servizio, che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza dei pazienti e del personale. La questione ha assunto una rilevanza politica, coinvolgendo diverse parti interessate e portando alla ribalta le criticità legate alla gestione delle strutture sanitarie pubbliche nella zona.

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