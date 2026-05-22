Strutture pericolanti e ascensori fermi sul caso Fazzi controreplica di Fp Cgil

A Lecce, le condizioni dell’ospedale “Vito Fazzi” sono al centro di un acceso confronto tra il sindacato e i responsabili della sanità locale. Diverse strutture sono state segnalate come pericolanti, mentre alcuni ascensori risultano inattivi, creando preoccupazione tra il personale e i pazienti. La disputa ha assunto toni più accesi dopo le dichiarazioni di un sindacato che ha criticato pubblicamente la gestione delle problematiche strutturali, portando il caso sotto i riflettori dell’opinione pubblica.

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