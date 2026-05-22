Strutture pericolanti e ascensori fermi sul caso Fazzi controreplica di Fp Cgil
A Lecce, le condizioni dell’ospedale “Vito Fazzi” sono al centro di un acceso confronto tra il sindacato e i responsabili della sanità locale. Diverse strutture sono state segnalate come pericolanti, mentre alcuni ascensori risultano inattivi, creando preoccupazione tra il personale e i pazienti. La disputa ha assunto toni più accesi dopo le dichiarazioni di un sindacato che ha criticato pubblicamente la gestione delle problematiche strutturali, portando il caso sotto i riflettori dell’opinione pubblica.
LECCE — La tensione tra il sindacato e i vertici della sanità leccese ha raggiunto un nuovo picco, trasformando la gestione strutturale dell’ospedale “Vito Fazzi” in un vero e proprio caso politico sul fronte della sicurezza pubblica.A scatenare la reazione, quanto mai ferma, della Fp Cgil di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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