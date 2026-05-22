Street food time a Pescara 2026
A Pescara, dal 29 maggio al 2 giugno 2026, si svolge nuovamente la manifestazione Street Food Time, dopo le edizioni precedenti che hanno riscosso successo. La kermesse durerà cinque giorni e proporrà piatti provenienti da diverse regioni italiane, offrendo ai visitatori un’ampia varietà di sapori e specialità gastronomiche. La manifestazione si svolge in una location dedicata alla promozione del cibo di strada, attirando appassionati e curiosi di tutte le età.
Torna ancora una volta, dopo i successi degli scorsi anni, la manifestazione Street food time a Pescara, dal 29 maggio al 2 giugno 2026, per offrire piatti unici da ogni regione per ben 5 giorni.Si tratta oramai di un appuntamento fisso, sempre al porto turistico "Marina di Pescara". È il più. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
I begged her not to sell this house
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