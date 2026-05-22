Strasburgo Mboko vince il derby | Cristian vola in semifinale

In un match combattuto a Strasburgo, Mboko ha battuto Fernandez e si è qualificato per le semifinali. La vittoria è arrivata con soli 24 errori commessi da Mboko, mentre la resistenza di Cristian ha permesso di superare Kasatkina. La partita ha visto Mboko mantenere un ritmo costante, limitando gli errori e sfruttando al meglio le occasioni. La sfida tra i due giocatori si è conclusa con un risultato favorevole a Mboko, che ora si prepara per il prossimo turno.

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