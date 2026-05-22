Strasburgo Mboko vince il derby | Cristian vola in semifinale
In un match combattuto a Strasburgo, Mboko ha battuto Fernandez e si è qualificato per le semifinali. La vittoria è arrivata con soli 24 errori commessi da Mboko, mentre la resistenza di Cristian ha permesso di superare Kasatkina. La partita ha visto Mboko mantenere un ritmo costante, limitando gli errori e sfruttando al meglio le occasioni. La sfida tra i due giocatori si è conclusa con un risultato favorevole a Mboko, che ora si prepara per il prossimo turno.
? Domande chiave Come ha fatto Mboko a superare Fernandez con soli 24 errori?. Perché la resistenza di Cristian è stata decisiva contro Kasatkina?. Cosa ha permesso a Navarro di ribaltare il tie-break contro Zhang?. Come ha fatto Ann Li a vincere il primo scontro con Bouzkova?.? In Breve Mboko ha registrato 27 vincenti contro i 24 errori non forzati di Fernandez.. Cristian ha battuto Kasatkina con il punteggio di 7-6(3) 3-6 6-2.. Navarro ha rimontato Zhang con 2-6 6-7(5) 6-2 dopo due break decisivi.. Ann Li ha sconfitto Bouzkova 6-3 7-5 in un match di un'ora e quarantacinque.. A Strasburgo, la prima testa di serie Victoria Mboko ha conquistato il derby canadese contro Leylah Fernandez, aprendosi un confronto in semifinale con la rumena Jaqueline Cristian. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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