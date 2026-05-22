Strappo a metà con Israele

Negli ultimi mesi si è verificato un lieve peggioramento nei rapporti tra l’Italia e il governo israeliano, con uno spostamento che appare minimo. Sebbene ci siano segnali di distacco, le relazioni diplomatiche non hanno subito un’interruzione completa come alcuni avevano previsto. La situazione resta caratterizzata da una certa tensione, ma senza arrivare a una rottura ufficiale. La differenza tra l’attuale situazione e una crisi aperta appare evidente, anche se il rapporto tra i due Paesi ha subito un piccolo scossone.

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Lo spostamento c’è, ma è millimetrico. I rapporti tra l’Italia e il governo israeliano non hanno più la granitica compattezza di qualche mese fa, eppure restano lontani dalla rottura netta invocata dall’opposizione. Il superamento della "linea rossa", denunciato due giorni fa, si traduce in una formale richiesta di sanzioni. Il bersaglio, però, non è Israele, ma unicamente il suo ministro più estremista: Itamar Ben-Gvir. Sull’onda dell’indignazione globale scatenata dai video delle vessazioni contro la Flotilla, il ministro degli Esteri Antonio Tajani affida l’annuncio ai social: "Abbiamo chiesto all’Alto Rappresentante, Kaja Kallas, di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strappo a metà con Israele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tregua a metà: Israele continua la guerra contro Hezbollah in LibanoTel Aviv ha accettato il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump tra Usa e Iran. Rapine con strappo a Manfredonia: preso 66enneMANFREDONIA: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NEI CONFRONTI DI UN 66ENNE RITENUTO RESPONSABILE DI 8 EPISODI... Strappo a metà con IsraeleSul fronte interno, l’operazione ricompatta la maggioranza e accontenta l’ala filo-israeliana, blindata da un asse telefonico tra Meloni, Tajani e Salvini. Il leader leghista si allinea all’esecutivo ... quotidiano.net Tessitura con filato Fingering o filato per maglieria DK reddit Lo strappo a metà di Vannacci, sì alla fiducia no al decretoLo strappo alla fine non c'è stato fino in fondo. 'Siamo di destra e sappiamo dove stare', dice Vannacci dopo aver comunicato che Futuro Nazionale voterà sì alla fiducia - che passa con 271 favorevoli ... ansa.it