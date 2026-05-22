Il ministero della Cultura ha annunciato un finanziamento di 4 milioni di euro destinato alla realizzazione di un museo dedicato alla strage di Viareggio. L’obiettivo è creare uno spazio permanente per ricordare le 32 vittime dell’incidente ferroviario avvenuto alcuni anni fa. L’investimento sarà utilizzato per la costruzione e l’allestimento della struttura, che sarà collocata nella zona interessata dalla tragedia. La decisione arriva in un momento di attesa per l’avvio dei lavori e della progettazione definitiva.

Un finanziamento di 4 milioni di euro da parte del ministero della Cultura per realizzare un museo dedicato alla memoria della strage di Viareggio. La tragedia è avvenuta il 29 giugno del 2009, quando un treno che trasportava gas liquefatto infiammabile ha deragliato provocando 32 morti. L’annuncio è stato fatto dalla vicesegretaria nazionale di Forza Italia Deborah Bergamini. Era una sera d’estate di 17 anni fa quando la locomotiva FS E.656 è deragliata mentre trasportava 14 cisterne di Gpl. I sopravvissuti alla strage hanno raccontato di come il cielo sopra Viareggio fosse rosso fuoco. Le molteplici esplosioni e le fiamme alte hanno ridotto in scheletri fumanti le abitazioni nei pressi della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Strage di Viareggio, dal ministero della Cultura 4 milioni per costruire un museo

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