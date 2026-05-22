Strage di Modena testimone | Salim El Koudri pagato € 40mila per compiere l' attentato la sera prima era con un altro uomo

Una donna ha raccontato agli investigatori di aver saputo che Salim El Koudri avrebbe ricevuto 40 mila euro per compiere l’attentato avvenuto a Modena. La testimone aveva già fornito questa testimonianza nella serata stessa della strage, e secondo quanto riferito, la sera prima dell’attacco avrebbe trascorso del tempo con un altro uomo. Le indagini proseguono per verificare le circostanze e le persone coinvolte in quanto accaduto.

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