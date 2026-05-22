Strage di Modena proseguono le indagini su El Koudri

Da tgcom24.mediaset.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità continuano a indagare sulla vicenda di Modena, dove un uomo di 31 anni è accusato di aver investito una folla con un’auto. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da passanti, causando diverse persone ferite. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire gli eventi e chiarire le responsabilità. Al momento, l’indagato si trova in stato di fermo.

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Proseguono le indagini sulla strage avvenuta a Modena, dove Salim El Koudri, 31 anni, è accusato di aver investito una folla con l'auto. Gli inquirenti stanno ricostruendo il suo percorso personale per chiarire la dinamica dei fatti e il movente. Al momento viene esclusa una matrice legata alla radicalizzazione, mentre restano aperte le ipotesi su possibili disturbi psichici o un piano premeditato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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