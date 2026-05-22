Strage del Raganello la sentenza | condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci e una guida escursionistica

Il tribunale di Castrovillari ha emesso una sentenza relativa alla tragedia avvenuta il 20 agosto 2018 nelle gole di Civita, dove una piena improvvisa ha coinvolto un gruppo di escursionisti e guide, provocando dieci morti e undici feriti. Tra le persone condannate ci sono il sindaco del comune e una guida escursionistica. La vicenda ha portato all’accertamento delle responsabilità in un procedimento legale iniziato dopo l’incidente.

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Il Tribunale collegiale di Castrovillari ha pronunciato la sentenza sul procedimento legato alla piena improvvisa che il 20 agosto 2018 travolse escursionisti e guide nelle gole di Civita causando 10 morti e 11 feriti. Condannati il sindaco e una guida escursionistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cosenza, morti in torrente: condannati sindaco Civita e guida turisticaDopo quasi otto anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello, a Cosenza. Sindaco fu condannato per falso. La Cassazione annulla la sentenzadi Antonella Marchionni La Corte di Cassazione ha cancellato la condanna per falso materiale in atto pubblico inflitta al sindaco di Terre... La tragedia del #Raganello. Condanne a oltre 4 e 3 anni per il sindaco di Civita (Cosenza), Tocci, e la guida turistica, Vangieri, per la morte di 10 persone dopo la piena nelle gole del torrente, nel 2018. La Procura aveva chiesto 9 e 8 anni. Sentenza dopo 8 x.com Strage del Raganello, condannati l'ex sindaco Tocci e la guida VangieriIl Tribunale di Castrovillari ha inflitto 4 anni e 1 mese di reclusione all'allora primo cittadino di Civita e 3 anni e 5 mesi all'accompagnatore del gruppo di 36 escursionisti: 10 persero la vita ... rainews.it Raganello, a quasi otto danni dalla strage oggi la sentenza di primo grado: gli imputati e le richieste di condanna – NOMIIl Tribunale ha anticipato l'udienza finale a questa settimana per stringere i tempi del percorso giudiziario. Nella tragedia del 20 agosto 2018 morirono 10 persone ... cosenzachannel.it