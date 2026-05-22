Strade rotte erba alta e rifiuti | Villaggio Artigiani abbandonato a se stesso

Da foggiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Villaggio Artigiani di Foggia, un tempo punto di riferimento per attività produttive, artigianali e commerciali, si presenta oggi in condizioni di degrado. Le strade sono rotte, l’erba cresce in modo incontrollato e si trovano rifiuti abbandonati ovunque. La mancanza di interventi di manutenzione ha portato a un vistoso stato di abbandono, compromettendo la sicurezza e la funzionalità di questa area, che rappresenta un settore importante per l’economia locale.

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Il Villaggio Artigiani di Foggia, storica area produttiva, artigianale e commerciale della città, necessita oggi di interventi urgenti di manutenzione e riqualificazione per restituire pieno decoro, sicurezza e funzionalità a un comparto strategico per l’economia locale.A evidenziarlo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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