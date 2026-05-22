Domenica 24 maggio si svolgerà la 45esima edizione della StraBologna, l’evento non competitivo organizzato da Uisp Bologna. Per questa occasione, alcune strade della città saranno chiuse al traffico lungo tre percorsi diversi, coinvolgendo un numero di iscritti che supera già le 20.000 persone. La manifestazione, che si svolge ogni anno, prevede una camminata collettiva dedicata allo sport e alla socializzazione, e rappresenta uno degli appuntamenti principali dell’agenda cittadina.

Bologna, 22 maggio 2026 – L’attesa è finita: questa domenica, 24 maggio, è in programma la 45esima edizione della StraBologna, la camminata non competitiva organizzata da Uisp Bologna, che anche quest'anno riempirà le strade della città, dedicando un’intera giornata allo sport e alla condivisione. Le iscrizioni e i percorsi: si parte. La corsa partirà da piazza Maggiore, lato Archiginnasio, alle 10.30 e propone tre percorsi, mini da 4 km, medio da 7 km e maxi da 9 km, tutti con arrivo in piazza Maggiore. Sono già 20mila le persone iscritte, pronte a dare vita a una delle giornate più amate dai bolognesi: una vera e propria onda verde e viola, i colori della maglia ufficiale 2026, che attraverserà il cuore della città in un clima di festa, sport e condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse per la StraBologna 2026 lungo i 3 percorsi: già 20mila iscritti alla festa dello sport

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