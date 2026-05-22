Strade attuali e antiche | le misure della Giunta su centro storico e Via Appia
La Giunta comunale ha approvato un piano che prevede interventi di manutenzione sulle strade del centro storico e di Via Appia. L’obiettivo è riparare e migliorare le condizioni delle vie più frequentate, includendo anche la valorizzazione della storica arteria romana. Le misure adottate riguardano interventi specifici sulla rete stradale attuale e sulla strada antica, con un’attenzione particolare alle esigenze di mobilità e tutela del patrimonio storico. Le decisioni sono state comunicate attraverso un comunicato ufficiale.
BRINDISI - Non solo manutenzione delle strade attuali, ma valorizzazione di quella antica per antonomasia: la Via Appia. La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta pomeridiana di ieri, giovedì 21 maggio 2026, ha approvato cinque provvedimenti istruiti dai seguenti settori: Pianificazione e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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