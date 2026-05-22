Strade attuali e antiche | le misure della Giunta su centro storico e Via Appia

La Giunta comunale ha approvato un piano che prevede interventi di manutenzione sulle strade del centro storico e di Via Appia. L’obiettivo è riparare e migliorare le condizioni delle vie più frequentate, includendo anche la valorizzazione della storica arteria romana. Le misure adottate riguardano interventi specifici sulla rete stradale attuale e sulla strada antica, con un’attenzione particolare alle esigenze di mobilità e tutela del patrimonio storico. Le decisioni sono state comunicate attraverso un comunicato ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui