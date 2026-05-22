In un intervento recente, uno storico ha affermato che le stragi sono sempre attribuibili a movimenti fascisti, mentre le azioni di altri gruppi vengono considerate errori di singoli. Questa posizione ha riacceso il dibattito sulla definizione di terrorismo e sulle responsabilità di diversi schieramenti politici. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, evidenziando divisioni nel modo in cui vengono interpretati eventi violenti passati. La discussione si inserisce in un clima di tensione politica e di analisi critica sulle fonti storiche.

A Eric Gobetti si possono muovere (e le muoveremo) parecchie critiche, ma non si può non riconoscergli il pregio della trasparenza. A differenza di tanti altri a sinistra, parla chiaro, non si nasconde dietro eufemismi, il che rende le sue tesi molto facili da inquadrare. Egli esplicita con chiarezza e in modo sicuro ciò che tanti altri magari pensano ma non dicono, o dicono con mezze parole. Ecco perché la lettura del suo libro Il nostro terrorismo (Utet) è utilissima ai fini di comprendere quale sia una impostazione molto diffusa - se non la più diffusa - fra i progressisti. Non solo riguardo all’oggetto del saggio, cioè appunto il terrorismo, ma più in generale verso la politica e le idee altrui. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Strabismi rossi sulla violenza. È terrorista solo quella che proviene dalla destra

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