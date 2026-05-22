Stiamo già pagando i prossimi Salim

Nell'Emilia-Romagna, i dati evidenziano che la maggior parte degli stranieri non ha un impiego stabile e utilizza intensamente i servizi pubblici, come i pronto soccorso e le case popolari. Mentre il Partito Democratico propone di aumentare le risorse per gli psicologi, si continua a pagare un prezzo elevato per la gestione di queste situazioni. Nel frattempo, davanti ai corpi di vittime di un episodio violento, si discute di come ripartire le risorse e affrontare i problemi sociali.

La strage di Modena ha dato la stura alle solite polemiche. Il gesto di Salim El Koudri secondo la sinistra si sarebbe potuto evitare se fossero stati stanziati maggiori fondi per i servizi sociali. E gira che ti rigira, si finisce sempre lì: la colpa è del governo, che taglia la spesa e in questo caso non spende per la prevenzione e la cura delle malattie mentali. Tuttavia, se si guarda un po’ più in profondità, andando oltre gli slogan elettorali, si capisce che il problema non è il numero di assistenti sociali da mettere a disposizione delle famiglie e nemmeno il numero di psicologi. La questione che a sinistra rifiutano di vedere è il disagio sociale e psichico che la mancata gestione dell’immigrazione negli anni scorsi ha contribuito a far crescere. 🔗 Leggi su Laverita.info

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