Stephen Awuah Baffour, classe 2003, si sta affermando come uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama della velocità in Italia. Recentemente ha espresso il desiderio di abbassare il tempo sotto i dieci secondi sui 100 metri, menzionando un paragone con il velocista giamaicano Asafa Powell. Il suo obiettivo è di diventare protagonista nelle competizioni internazionali che si terranno nei prossimi mesi. Baffour si prepara a mettersi in mostra con l’obiettivo di crescere nel mondo dell’atletica leggera.

Stephen Awuah Baffour è sicuramente uno dei nomi nuovi della velocità italiana. Il classe 2003 sogna in grande e punta sicuramente ad essere un protagonista nei prossimi appuntamenti internazionali. Baffour è stato ospite dell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato di questi primi anni di carriera e delle sue ambizioni future. L’infanzia in Italia prima del trasferimento in Inghilterra: “Sono stato dodici anni e mezzo in Italia. Ho vissuto soprattutto a Pomezia, prima di trasferirmi in Inghilterra. Ho giocato sempre a calcio e anche all’inizio in Inghilterra ho continuato a giocare a calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stephen Awuah Baffour: “Posso scendere sotto i 10?. C’è qualcosa che mi accomuna ad Asafa Powell”

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