STELLE al via a Modena le riprese del thriller sociale sul bullismo con Enrique Arce e Isabelle Adriani
In primavera 2027 arriverà al cinema "STELLE", il thriller sociale che tratta il tema del bullismo in tutte le sue forme, prodotto da DREAMS PRODUCTION di Stefano Simonini & Gigi Liviero, ideato e scritto da GIGI LIVIERO, con un cast composto da volti internazionali e giovani talenti emergenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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STELLE presenta a ENRIQUE ARCE. Uno de los actores más reconocidos e icónicos del panorama internacional entra oficialmente en el universo cinematográfico de STELLE. Después del éxito mundial de La Casa de Papel, fenómeno global visto por millo facebook
Al via la produzione di Stelle a giugno, thriller sociale sul bullismo con Isabelle Adriani e Enrique ArceIn primavera 2027 arriverà al cinema Stelle, il thriller sociale che tratta il tema del bullismo, prodotto da Dreams Production ... farodiroma.it