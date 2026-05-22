STELLE al via a Modena le riprese del thriller sociale sul bullismo con Enrique Arce e Isabelle Adriani

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In primavera 2027 arriverà al cinema "STELLE", il thriller sociale che tratta il tema del bullismo in tutte le sue forme, prodotto da DREAMS PRODUCTION di Stefano Simonini & Gigi Liviero, ideato e scritto da GIGI LIVIERO, con un cast composto da volti internazionali e giovani talenti emergenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Un tour en Italie - Échappées belles

Video Un tour en Italie - Échappées belles

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bullismo sul set di Harry Potter durante le riprese della serie di HBO Max, episodio tra comparse 12enni

Leggi anche: Un dramma sociale molto francese con le angosce da thriller psicologico e un ritratto intimo che registra la nascita di un’amicizia accanto al racconto della traiettoria musicale di un'artista

Al via la produzione di Stelle a giugno, thriller sociale sul bullismo con Isabelle Adriani e Enrique ArceIn primavera 2027 arriverà al cinema Stelle, il thriller sociale che tratta il tema del bullismo, prodotto da Dreams Production ... farodiroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web