Una casa automobilistica annuncia il lancio di 11 nuovi modelli, con un focus su prezzi più competitivi rispetto al passato. Tra le novità, alcuni veicoli del marchio Chrysler saranno disponibili a un prezzo inferiore ai 25.000 dollari, mentre la gamma Jeep si prepara a introdurre aggiornamenti per i suoi modelli fuoristrada più estremi. La strategia mira a offrire alternative più accessibili senza rinunciare alle caratteristiche principali dei veicoli. L'azienda ha comunicato questa linea di azioni come parte di un piano di rinnovamento del suo portafoglio.

? Punti chiave Quali nuovi modelli Chrysler costeranno meno di 25.000 dollari?. Come cambierà l'offerta Jeep per i fuoristrada estremi?. Perché Ram ha deciso di lanciare un pick-up compatto?. Quali modelli Dodge torneranno per sfidare le muscle car?.? In Breve Sette modelli nordamericani costeranno meno di 40.000 dollari, due sotto i 30.000 dollari.. Ram lancerà il piccolo pick-up Rampage nel 2028 per sfidare Ford Maverick.. Chrysler introdurrà i crossover Arrow e Arrow Cross con prezzi dai 25.000 dollari.. Il CEO Antonio Filosa punta sulla centralità del prodotto per i prossimi cinque anni.. Stellantis lancia una strategia aggressiva per il mercato nordamericano con 11 nuovi veicoli e 12 aggiornamenti previsti entro il 2030, puntando su prezzi più contenuti per Jeep, Ram, Dodge e Chrysler. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis sfida il mercato: 11 nuovi modelli e prezzi più bassi

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Stellantis decide finalmente di salvare il motore Fiat

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