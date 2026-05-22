Stellantis investe 60 miliardi accordo con Cina | fabbriche salve e nuova e-car economica

Stellantis ha annunciato un piano di investimenti di 60 miliardi di dollari, che comprende un accordo con aziende cinesi. L’obiettivo è mantenere attive le fabbriche esistenti e sviluppare un nuovo veicolo elettrico a basso costo. L’amministratore delegato ha presentato l’iniziativa a Detroit, precisando che il progetto mira a aumentare le vendite e migliorare i margini dopo un periodo di difficoltà nel mercato automobilistico europeo.

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L’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ha presentato a Detroit il nuovo piano di investimenti da 60 miliardi di dollari con cui il gruppo punta a tornare a far crescere vendite e margini, dopo anni difficili dovuti alla crisi del mercato automobilistico europeo. Dal piano arrivano garanzie sulle fabbriche italiane, nonostante i cali di produzione. A intervenire potrebbero essere partner esterni, come alcune aziende cinesi, sulla linea di quanto annunciato nei giorni scorsi da Dongfeng. Pomigliano d’Arco attende invece l’arrivo del nuovo modello elettrico da meno di 15mila euro che dovrebbe far tornare la produzione dell’impianto ad alti livelli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stellantis investe 60 miliardi, accordo con Cina: fabbriche salve e nuova e-car economica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis e Cina: l’accordo per salvare le fabbriche europeeStellantis sta valutando una nuova alleanza strategica con il colosso cinese Dongfeng per gestire la produzione di veicoli in Europa, puntando a... Stellantis, a Pomigliano sarà prodotta la nuova e-car, auto elettrica compatta ed economicaL'annuncio è arrivato dall'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che ha rivelato alcune anticipazioni sul piano strategico... Stellantis si investe 60 miliardi negli Stati Uniti, mentre non investe quasi nulla in Italia…… x.com Stellantis, piano da 60 miliardi: la svolta Filosa divide il mercatoStellantis lancia un piano da 70 miliardi con 60 modelli entro il 2030: punti forti, rischi industriali e nodo Europa. affaritaliani.it Stellantis, 60 miliardi nel nuovo piano al 2030 con 60 nuovi modelli per far salire la produzioneIl gruppo punta ad aumentare i ricavi in Europa del 15% e in Nord America del 25%. Aumento dell’utilizzo degli impianti grazie alle partnership con altri costruttori ... corriere.it