Stefano De Martino è al centro di discussioni riguardo alla sua vita sentimentale, con alcune persone che affermano di aver avuto rapporti con lui. Recentemente, una persona ha rilasciato un messaggio in cui chiede di mettere fine a questa situazione, dichiarando: «Adesso basta!». Non ci sono state conferme ufficiali o commenti da parte del ballerino, che comunque continua a essere frequentemente presente sulle riviste di gossip italiane, anche se sembrerebbe intenzionato a mantenere un basso profilo.

Stefano De Martino continua a essere uno dei protagonisti assoluti del gossip italiano, anche se lui, ormai da tempo, starebbe cercando in tutti i modi di allontanarsi dalle cronache rosa. Eppure, il conduttore campano si ritrova ancora una volta al centro delle indiscrezioni. A far discutere sono soprattutto le ultime voci su Gilda Ambrosio e sul possibile incontro “televisivo” tra Belen Rodriguez e Caroline Tronelli, scenario che non lo renderebbe affatto sereno. Stefano De Martino e l’ultimatum di una donna speciale: cosa è successo. Nonostante Stefano De Martino continui a definirsi single, il suo rapporto con Gilda Ambrosio resta uno dei più chiacchierati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino è un dongiovanni pieno di donne? Arriva l’ultimatum di una persona speciale: «Adesso basta!»

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