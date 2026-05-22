Durante un match di tennis, un giocatore ha riferito di aver avvertito un peso forte sulla zona toracica, ricordando anche le urla di una dottoressa che gli diceva di essere in pericolo di vita. La sua carriera è stata caratterizzata da un lungo legame con una squadra di calcio, durante la quale ha vinto uno scudetto e avuto alcuni dissapori con l’allenatore, che lo portarono a lasciare la squadra. Il giocatore ha anche parlato di problemi fisici, come la pubalgia, che impedivano il suo impegno in campo.

Una carriera legata alla Roma, uno scudetto vinto e qualche frizione con Eriksson che lo portò poi all’addio: “Sapeva che io stavo male, avevo la pubalgia e non potevo giocare. Ma diceva: ‘Ubaldo mi servi, devi restare in campo ‘. Mi promise che mi avrebbe protetto dalla stampa. Invece, dopo un paio di prestazioni negative, disse ‘non capisco cosa abbia questo ragazzo’. E lo sapeva benissimo .”. Più di 100 presenze con i giallorossi negli anni ’80, Ubaldo Righetti – ex calciatore oggi 63enne – ha passato 10 anni tra giovanili e primi squadra della Roma e ha raccontato a La Gazzetta dello Sport anche di quando nel 2021 ha rischiato di morire. “Sono stato colpito da un doppio infarto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stavo giocando a tennis e ho sentito un peso enorme sulla cassa toracica. Ricordo la dottoressa che urlava ‘lo stiamo perdendo'”: il racconto di Righetti

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