Stava ritirando somme ingenti dal bancomat a Mirandola 65enne ' salvato' dalla direttrice della Posta
A Mirandola, un uomo di 65 anni stava prelevando una somma consistente dal bancomat quando è stato intercettato dalla direttrice dell'ufficio postale. La donna si è accorta di comportamenti sospetti e ha subito agito per bloccare la transazione, evitando che l'uomo potesse essere coinvolto in una potenziale truffa. L'intervento tempestivo ha impedito che l'anziano subisse perdite economiche, senza che siano ancora state rese note ulteriori dettagli sulle modalità dell'episodio.
Un tentativo di truffa ai danni di un uomo di 65 anni è stato sventato a Mirandola grazie alla prontezza della direttrice dell'ufficio postale locale. L'intervento ha permesso di bloccare una serie di operazioni all'Atm Postamat che avrebbero sottratto alla vittima una cifra considerevole.“Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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