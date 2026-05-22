Stava ritirando somme ingenti dal bancomat a Mirandola 65enne ' salvato' dalla direttrice della Posfa
Un uomo di 65 anni si stava recando a prelevare somme ingenti dal bancomat a Mirandola quando è stato coinvolto in un tentativo di truffa. La direttrice dell’ufficio postale ha notato comportamenti sospetti e ha intervenuto prontamente, evitando che l’episodio si trasformasse in qualcosa di più grave. L’intervento tempestivo ha impedito che l’uomo subisse un danno economico significativo. La vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze per il cliente.
Un tentativo di truffa ai danni di un uomo di 65 anni è stato sventato a Mirandola grazie alla prontezza della direttrice dell'ufficio postale locale. L'intervento ha permesso di bloccare una serie di operazioni all'Atm Postamat che avrebbero sottratto alla vittima una cifra considerevole.“Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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