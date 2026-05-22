Stasera in televisione, venerdì 22 maggio, va in onda il film Jurassic World. La programmazione include diverse emittenti che trasmettono questa pellicola in prima serata. La lista dei canali e gli orari di messa in onda vengono aggiornati quotidianamente per permettere agli spettatori di scegliere la propria visione preferita. La programmazione si concentra su film di intrattenimento, con un'attenzione particolare ai titoli di grande successo come Jurassic World.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 22 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 22 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Jurassic World è un film del 2015 co-sceneggiato e diretto da Colin Trevorrow. La pellicola è il sequel stand-alone di Jurassic Park III (2001) e quarto film del franchise di Jurassic Park, rimasto in development hell per oltre un decennio. Dopo la regia dei primi due film, Steven Spielberg rimane come produttore esecutivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv venerdì 22 maggio: Jurassic World

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stasera in TV — venerdì 22 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,...

Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di venerdì 22 maggio

Jurassic World, film su Italia 1: trama, attori e castQuesta sera, venerdì 22 maggio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia 1, va in onda Jurassic World, film parte della celebre saga sui dinosauri. Vediamo insieme trama, cast e attori. Jurass ... radiomusik.it

Stasera in TV — venerdì 22 maggio 2026Guida alla prima serata con film, approfondimenti, documentari e intrattenimento su tutte le reti principali: orari e generi per scegliere cosa vedere stasera. msn.com