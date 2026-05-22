Venerdì 22 maggio 2026, i principali canali televisivi italiani trasmettono una varietà di programmi, tra film, serie TV, intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione include produzioni nazionali e internazionali, con alcune trasmissioni dedicate alle competizioni sportive più popolari della giornata. Gli spettatori possono scegliere tra diverse opzioni, coprendo generi diversi, con un’offerta che si estende su più fasce orarie. La serata si presenta ricca di contenuti destinati a un pubblico vario.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Semplicemente Fiorella. Musica - In onda alle 21:30. Dopo il successo straordinario dello scorso anno, evento con cui Fiorella Mannoia ha festeggiato le 70 candeline, si rinnova l'appuntamento con la grande musica tra le magiche rovine delle Terme di Caracalla e il cielo della Capitale a fare da sfondo a una serata memorabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — venerdì 22 maggio 2026

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