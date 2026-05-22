Stasera in tv la programmazione di venerdì 22 maggio
RAI1 21.30 Semplicemente Fiorella RAI2 21.20 Delitti in Paradiso RAI3 21.20 Iddu – L’ultimo padrino RETE4 21.30 Il Quarto Grado CANALE5 21.20 La forza di una donna ITALIA1 21.28 Jurassic World TV8 21.40 MasterChef Italia NOVE 21.30 Fratelli di Crozza 20 21.14 Programmato per uccidere CIELO. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Stasera in TV — venerdì 22 maggio 2026Guida alla prima serata con film, approfondimenti, documentari e intrattenimento su tutte le reti principali: orari e generi per scegliere cosa vedere stasera. msn.com
Stasera in TV — giovedì 21 maggio 2026Guida alla prima serata: cinema, approfondimento e intrattenimento sui principali canali. Orari e programmi per scegliere cosa vedere in tv stasera. quotidiano.net