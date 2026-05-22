Starship V3 resta a terra | test rinviato a pochi secondi dal decollo

Un nuovo tentativo di lancio del veicolo spaziale Starship V3 è stato interrotto a pochi secondi dal decollo. La procedura di countdown è stata fermata a 40 secondi dall'inizio della fase di lancio, causando il rinvio dell'operazione. Si tratta dell'ennesimo stop nel programma spaziale condotto dall'azienda coinvolta, che aveva programmato di effettuare il test in questa giornata. Al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali cause o prossimi passaggi.

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