Starship V3 resta a terra | test rinviato a pochi secondi dal decollo
Un nuovo tentativo di lancio del veicolo spaziale Starship V3 è stato interrotto a pochi secondi dal decollo. La procedura di countdown è stata fermata a 40 secondi dall'inizio della fase di lancio, causando il rinvio dell'operazione. Si tratta dell'ennesimo stop nel programma spaziale condotto dall'azienda coinvolta, che aveva programmato di effettuare il test in questa giornata. Al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali cause o prossimi passaggi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Countdown interrotto a 40 secondi dal lancio. Nuovo stop per il programma spaziale di SpaceX. Il test di Starship V3, il razzo più potente mai realizzato dall’azienda di Elon Musk, è stato interrotto quando mancavano appena 40 secondi al decollo dalla base di Boca Chica, in Texas. Il conto alla rovescia non è mai arrivato allo zero, il momento decisivo in cui i motori raggiungono la massima potenza per consentire il lancio verso lo spazio. Musk spiega il problema tecnico. A commentare l’accaduto è stato direttamente Elon Musk attraverso X. Secondo il fondatore di SpaceX, il problema sarebbe stato causato da un componente idraulico collegato alla torre di lancio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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