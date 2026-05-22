Stangata Irpef Decaro si prende altri 7 minuti per fare chiarezza | Non mi vergogno non c' era altra scelta

Da foggiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Puglia ha pubblicato un video sui social di oltre sette minuti, in cui ha spiegato le motivazioni dietro l'aumento dell'addizionale regionale dell'Irpef. La decisione è stata presa per far fronte a un disavanzo nel bilancio regionale. Nel messaggio, ha dichiarato di non provare vergogna e ha affermato che non c’erano alternative possibili. La comunicazione mira a chiarire le ragioni di una misura che ha suscitato reazioni tra i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha scelto di rivolgersi direttamente ai cittadini attraverso un video di oltre 7 minuti pubblicato sui social venerdì 22 maggio, per spiegare le ragioni dell'aumento dell'addizionale Irpef regionale, misura necessaria a coprire un disavanzo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Irpef, aumento in Puglia: tutte le fasce e gli incrementi annunciati da Decaro. «Scelta dolorosa»Un aumento medio di 4,17 euro al mese di Irpef nella fascia tra 15 e 28mila euro, +19,33 euro al mese tra 28 e 50mila euro e 66,62 euro al mese oltre...

Leggi anche: “Ho fatto la blefaroplastica e mi hanno riempita di insulti. Mi hanno scritto ‘sei un mostro, poveri figli’, ma non mi vergogno. Sono vanitosa e voglio farne già un’altra”: così Ilaria Galassi

stangata irpef stangata irpef decaro siIrpef regionale, ecco la stangataPuntuale, com’era stata annunciata, è arrivata la stangata sull’addizionale Irpef. Del resto, la voragine nei conti della sanità — 350 milioni di euro ... lucerabynight.it

stangata irpef stangata irpef decaro siRegione e Sanità, è scontro sulle nuove tasse: il centrodestra attacca Decaro sull’aumento IrpefOpposizioni sul disavanzo da 350 milioni: chiesta seduta monotematica e commissione d’inchiesta. Il governatore lavora a tagli e risparmi per alleggerire la stangata fiscale ai pugliesi. Verso una pro ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web