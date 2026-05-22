Stangata Irpef Decaro si prende altri 7 minuti per fare chiarezza | Non mi vergogno non c' era altra scelta

Il presidente della Regione Puglia ha pubblicato un video sui social di oltre sette minuti, in cui ha spiegato le motivazioni dietro l'aumento dell'addizionale regionale dell'Irpef. La decisione è stata presa per far fronte a un disavanzo nel bilancio regionale. Nel messaggio, ha dichiarato di non provare vergogna e ha affermato che non c’erano alternative possibili. La comunicazione mira a chiarire le ragioni di una misura che ha suscitato reazioni tra i cittadini.

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