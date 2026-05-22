Stangata Irpef Decaro si prende altri 7 minuti per fare chiarezza | Non mi vergogno non c' era altra scelta
Il presidente della Regione Puglia ha pubblicato un video sui social di oltre sette minuti, in cui ha spiegato le motivazioni dietro l'aumento dell'addizionale regionale dell'Irpef. La decisione è stata presa per far fronte a un disavanzo nel bilancio regionale. Nel messaggio, ha dichiarato di non provare vergogna e ha affermato che non c’erano alternative possibili. La comunicazione mira a chiarire le ragioni di una misura che ha suscitato reazioni tra i cittadini.
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha scelto di rivolgersi direttamente ai cittadini attraverso un video di oltre 7 minuti pubblicato sui social venerdì 22 maggio, per spiegare le ragioni dell'aumento dell'addizionale Irpef regionale, misura necessaria a coprire un disavanzo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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