Il 23 maggio 2026 alle ore 20:45 si disputerà l'ultima giornata del girone Conference della Jupiler League belga, con lo Standard Liegi che si presenta in una posizione favorevole per la qualificazione. La partita vedrà affrontarsi lo Standard Liegi, allenato da Euvrard, e lo Charleroi, in un derby Vallone che potrebbe decidere le sorti del gruppo. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, con pronostici già diffusi tra gli appassionati.

Si chiude il girone Conference della Jupiler League belga e lo Standard Liegi di Euvrard ha la qualificazione in mano alla vigilia del derby Vallone contro lo Charleroi. I rouches hanno espugnato Westerlo approfittando del pareggio interno del Genk, e sono saliti a +2 in classifica. Con una vittoria la squadra accederà agli spareggi per andare in Conference con la quinta della poule scudetto,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Standard Liegi-Charleroi (sabato 23 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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