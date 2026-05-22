Stampatore di materie plastiche | al via il nuovo corso GOL di ABF

A partire da aprile 2026, presso la sede di una realtà produttiva di Urgnano, è iniziato un nuovo corso di formazione dedicato a chi desidera inserirsi nel settore della stampa di materie plastiche. Il percorso, promosso da un ente di formazione regionale, si rivolge a persone in cerca di lavoro e prevede un approccio pratico per migliorare le competenze professionali. L'iniziativa coinvolge aziende del settore delle materie plastiche, che collaborano per offrire un’esperienza formativa diretta e mirata.

Formazione pratica per il reinserimento lavorativo. Ha preso il via ad aprile 2026, presso la sede di GS4 Plastic a Urgnano, il nuovo corso GOL di “ Stampatore di materie plastiche ”, promosso da Azienda Bergamasca Formazione in collaborazione con aziende del settore delle materie plastiche. L’iniziativa si inserisce all’interno del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), il piano nazionale dedicato alle politiche attive del lavoro e ai percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti a persone disoccupate. Il percorso nasce con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo di persone in cerca di occupazione attraverso una formazione tecnica e pratica, costruita sulle esigenze delle imprese del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Stampaggio a iniezione della plastica – Con Pidikei

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