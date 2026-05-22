Stagione di Accademia perduta al Dragoni oltre 1.300 spettatori

La stagione teatrale 2025-26 al teatro Dragoni di Meldola ha registrato una presenza di oltre 1.300 spettatori. L’affluenza è aumentata rispetto alle edizioni precedenti, grazie a una programmazione che ha proposto spettacoli di diversa natura e livello artistico. La stagione ha visto il coinvolgimento di numerosi artisti e compagnie teatrali, attirando pubblico di varie età. La direzione del teatro ha confermato l’andamento positivo dei numeri rispetto alle passate edizioni.

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