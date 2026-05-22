Stadio Maradona il Comune | Pronti per Euro 32 così cambieremo l' impianto

Da napolitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha annunciato di essere pronto a intervenire sull'impianto sportivo, con un investimento di circa 32 milioni di euro, destinato a modifiche strutturali. L’assessore comunale ai Lavori pubblici ha espresso fiducia nella candidatura dello stadio per ospitare le partite di Euro 2032, ipotizzando che la partecipazione possa essere confermata dall’approvazione di Figc e Uefa. La proposta riguarda un intervento volto a migliorare l’impianto, che dovrebbe facilitare la sua candidatura a ospitare eventi di livello internazionale.

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“Io scommetterei sulla partecipazione di Napoli a Euro 2032”. Si sbilancia Edoardo Cosenza, assessore comunale ai Lavori pubblici, sul fatto che lo Stadio Maradona ottenga l'approvazione di Figc e Uefa, Passaggio essenziale perché l'impianto venga selezionato per i campionati europei di calcio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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