Spray urticante a scuola molti studenti colpiti | panico in Italia
Nelle ultime ore si sono registrati diversi episodi di spray urticante in varie scuole italiane, con numerosi studenti colpiti e costretti a ricevere assistenza medica. L’uso improvviso dello spray ha causato panico tra gli studenti e il personale scolastico, portando all’interruzione delle attività didattiche e alla evacuazione di alcune strutture. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e stanno cercando di identificare i responsabili. La situazione ha generato preoccupazione tra genitori e insegnanti.
In pochi istanti una normale mattinata scolastica può trasformarsi in una situazione di emergenza, con corridoi che si svuotano rapidamente e classi costrette a interrompere le lezioni. L’allarme, in questi casi, corre veloce tra studenti e personale scolastico, mentre l’attenzione si sposta immediatamente sulla tutela della salute di chi si trova all’interno dell’edificio. È quanto accaduto in un istituto del centro storico di Arezzo, dove la presenza di una sostanza irritante ha provocato malori diffusi e l’intervento immediato dei soccorsi. Leggi anche: Rissa tra minori all’uscita di scuola, ferito a colpi di forbici: 15enne arrestato per tentato omicidio Il malore nell’istituto Buonarroti-Fossombroni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
(ICE) agents assaulted students at a Minneapolis school, surrounding the school.
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