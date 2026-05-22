Spray urticante a scuola molti studenti colpiti | panico in Italia

Nelle ultime ore si sono registrati diversi episodi di spray urticante in varie scuole italiane, con numerosi studenti colpiti e costretti a ricevere assistenza medica. L’uso improvviso dello spray ha causato panico tra gli studenti e il personale scolastico, portando all’interruzione delle attività didattiche e alla evacuazione di alcune strutture. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e stanno cercando di identificare i responsabili. La situazione ha generato preoccupazione tra genitori e insegnanti.

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In pochi istanti una normale mattinata scolastica può trasformarsi in una situazione di emergenza, con corridoi che si svuotano rapidamente e classi costrette a interrompere le lezioni. L’allarme, in questi casi, corre veloce tra studenti e personale scolastico, mentre l’attenzione si sposta immediatamente sulla tutela della salute di chi si trova all’interno dell’edificio. È quanto accaduto in un istituto del centro storico di Arezzo, dove la presenza di una sostanza irritante ha provocato malori diffusi e l’intervento immediato dei soccorsi. Leggi anche: Rissa tra minori all’uscita di scuola, ferito a colpi di forbici: 15enne arrestato per tentato omicidio Il malore nell’istituto Buonarroti-Fossombroni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spray urticante a scuola, molti studenti colpiti: panico in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video (ICE) agents assaulted students at a Minneapolis school, surrounding the school. Sullo stesso argomento Spray urticante a scuola, studenti portati in ospedaleIndagini della polizia per fare luce su quanto accaduto all'interno della succursale del Montale in via del Castoro a Marassi Spray urticante a... Spray urticante a scuola. Tre studenti all’ospedaledi Pier Francesco Nesti Spruzza dello spray urticante nel bagno della scuola e in otto si sentono male. Malori per sostanza urticante in scuola ad Arezzo, forse uno sprayAllarme stamani all'istituto superiore Buonarroti Fossombroni, nel cento storico di Arezzo a causa di una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino, che ha causato malori tra gli studenti ... ansa.it Malesseri generali a scuola e ragazzi in ospedale ad Arezzo: scatta l’allarme, possibile spray urticanteL’episodio venerdì mattina all'istituto superiore Buonarroti Fossombroni, nel centro storico di Arezzo, dove sono intervenuti sanitari del 118 e vigili ... fanpage.it