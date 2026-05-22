Spray al peperoncino spruzzato in classe | 15 ragazzi soccorsi tre finiscono al pronto soccorso

Una mattinata tesa si è registrata in un istituto scolastico di Arezzo, quando intorno alle 11 è stato segnalato un episodio di spruzzamento di spray al peperoncino in una classe. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, per assistere gli studenti colpiti. In totale, 15 ragazzi sono stati soccorsi, di cui tre sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti. La situazione ha provocato momenti di confusione tra gli studenti e il personale scolastico.

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Arezzo, 22 maggio 2026 – Mattina di caos all’istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dove intorno alle 11 sono intervenuti soccorritori del 118, polizia e vigili del fuoco per la diffusione di una sostanza urticante all’interno di una classe. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato spruzzato dello spray al peperoncino, provocando malori tra gli studenti presenti. L'intervento dei soccorsi. In piazza della Badia sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori della Croce Rossa. L’area è stata messa in sicurezza dai pompieri che si sono occupati del trattamento dell’ambiante per eliminare ogni traccia della sostanza. Il bilancio dei ragazzi coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono al pronto soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bologna, spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe: la rapper interrompe lo show Sullo stesso argomento Violenza al pronto soccorso: lite al triage con spray al peperoncinoTempo di lettura: < 1 minutoNotte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove una lite scoppiata... Spray al peperoncino spruzzato al liceo: studenti evacuati, sul posto la poliziaModena, 10 aprile 2026 – Ennesimo episodio con spray al peperoncino spruzzato all'interno di un istituto superiore della città. Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta. Ci hanno spruzzato spray al peperoncino negli occhi e strappato e tolto le bandiere dell’Ucraina, che avevano portato in piazza come ogni anno insieme a quelle della Pal x.com Dove in Europa è illegale lo spray al pepe reddit Lo rapina e poi gli spruzza spray al peperoncino: arrestato 19enneIl giovane, già noto alle forze di Polizia, nei pressi della Stazione ha anche aggredito gli amici della vittima giunti in aiuto ... giornaledibrescia.it Hai una sigaretta? poi lo prendono a pugni 62enne per l’orologio e spruzzano spray al peperoncino contro passantiIl colpo in zona Santa Maria delle Grazie ai danni di un 62enne. Arrestati due giovani di origini marocchine, di 19 e 20 anni ... ilgiorno.it