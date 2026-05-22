Spray al peperoncino in classe | scatta il piano maxi emergenza Tre studenti in ospedale

Alle 11.19 di questa mattina, una chiamata di emergenza ha segnalato un incidente presso un istituto scolastico della provincia. Il personale del 118 di Arezzo e il gruppo specializzato nelle maxi emergenze sono intervenuti sul posto per soccorrere tre studenti rimasti intossicati dopo aver inalato una sostanza al peperoncino durante le lezioni. I ragazzi sono stati portati in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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