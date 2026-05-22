Spray al peperoncino in classe al Buonarroti | studenti in lacrime e tre finiscono al San Donato

Una mattina in una scuola di Arezzo si è trasformata in un episodio di tensione dopo che uno spray al peperoncino è stato spruzzato all’interno di una classe. L’incidente ha provocato lacrime tra gli studenti presenti e tre di loro sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato per accertamenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare i responsabili. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

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AREZZO – Qualcuno ha pensato bene di trasformare una mattinata di scuola in una prova pratica di sopravvivenza. Il risultato? Occhi che bruciano, tosse, studenti spaventati e l’arrivo in forze dei soccorsi. L’allarme è scattato alle 11.19 all’istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo, in piazza della Badia, quando all’interno di una classe composta da circa venti alunni si è diffusa una sostanza urticante che ha provocato irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. Immediata l’attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est, che ha inviato sul posto l’automedica di Arezzo, il gruppo maxiemergenze con auto infermieristica, i volontari della Croce Rossa e della Croce Bianca, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Spray al peperoncino in classe al Buonarroti: studenti in lacrime e tre finiscono al San Donato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spray al peperoncino spruzzato a scuola, tre studenti portati in ospedale: indagini della polizia Sullo stesso argomento Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono al pronto soccorsoArezzo, 22 maggio 2026 – Mattina di caos all’istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dove intorno alle 11 sono intervenuti soccorritori del 118,... Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono all’ospedaleArezzo, 22 maggio 2026 – Mattina di caos all’istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dove intorno alle 11 sono intervenuti soccorritori del 118,... Spray al peperoncino spruzzato a scuola, attimi di apprensione al Buonarroti di Arezzo: tre in ospedaleAREZZO – Attimi di grande apprensione e una classe evacuata questa mattina all'istituto tecnico Buonarroti di Arezzo, dove lo spray al peperoncino è tornato a colpire all'interno delle mura scolastich ... msn.com Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono al pronto soccorsoCaos all’istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo. Intervenuti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia. Tutti i ragazzi coinvolti hanno tra i 15 e i 16 anni ... lanazione.it Ma a #Genova la sicurezza è una priorità...chiusi i parchi e i giardini agli #Alpini, che potevano tendere agguati salendo sugli alberi, il problema dovrebbe essere risolto... x.com