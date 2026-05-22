Spotify ha annunciato una collaborazione con ElevenLabs per trasformare i testi in audiolibri in modo semplice e rapido, grazie a tecnologie di intelligenza artificiale. Lo strumento permette di convertire contenuti scritti in audio con un solo clic, senza intervento manuale. Al momento, il servizio supporta diverse lingue, con aggiornamenti previsti per aggiungerne di nuove. La novità potrebbe influenzare il modo in cui gli scrittori distribuiscono le proprie opere, semplificando la produzione di audiolibri.

? Punti chiave Come cambierà il lavoro degli scrittori con un solo clic?. Quali lingue potrà usare subito lo strumento di Spotify?. Perché gli autori non perderanno la libertà sui loro contenuti?. Cosa accadrà al mercato editoriale con l'arrivo di queste voci?.? In Breve Fase beta in giugno limitata all'inglese e dieci nuove lingue supportate.. Ascolto audiolibri su Spotify cresciuto del 60% rispetto all'anno precedente.. Nessun vincolo di esclusiva per distribuzione su altre piattaforme commerciali.. L'italiano non è incluso tra le lingue per la generazione automatica.. Spotify integra la tecnologia di ElevenLabs nella piattaforma Spotify for Authors per trasformare i testi scritti in audiolibri tramite intelligenza artificiale, con l’obiettivo di supportare gli scrittori nel mercato audio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spotify e ElevenLabs: i testi diventano audiolibri con un clic AI

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