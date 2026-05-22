Sport in tv oggi venerdì 22 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Venerdì 22 maggio, gli appassionati di sport possono seguire numerosi eventi sia in televisione che in streaming. La giornata prevede diverse competizioni trasmesse sui canali tradizionali e disponibili anche sulle piattaforme online, con orari stabiliti e dettagli sui programmi. La copertura riguarda varie discipline e incontri, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire le gare in diretta senza perdere nulla della programmazione prevista. La guida di oggi fornisce tutte le informazioni necessarie per seguire gli eventi sportivi in modo semplice e completo.
Oggi, venerdì 22 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sull’America’s Cup, che prende il via nel proprio lungo percorso in Italia. Nelle acque sarde di Cagliari andranno in scena quest’oggi le tre regate preliminari di flotta e Luna Rossa vorrà recitare il ruolo della primattrice. Lo spettacolo non mancherà di certo. Show che accompagnerà anche i corridori nella tredicesima tappa del Giro d’Italia. Sulle strade della Corsa Rosa una nuova sfida, andando a caccia del successo della singola frazione, badando poi alle conseguenze nella classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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