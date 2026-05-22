Sport in tv oggi venerdì 22 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 22 maggio, sono previste diverse trasmissioni sportive in televisione e streaming. La giornata include match, incontri e vari eventi sportivi che saranno trasmessi attraverso diversi canali e piattaforme online. La guida di OA Sport fornisce tutte le informazioni sugli orari e i programmi, permettendo agli appassionati di seguire le competizioni senza rischiare di perderne nessuna. In questo modo, gli spettatori possono organizzare al meglio la propria giornata sportiva.
Oggi, venerdì 22 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sull’America’s Cup, che prende il via nel proprio lungo percorso in Italia. Nelle acque sarde di Cagliari andranno in scena quest’oggi le tre regate preliminari di flotta e Luna Rossa vorrà recitare il ruolo della primattrice. Lo spettacolo non mancherà di certo. Show che accompagnerà anche i corridori nella tredicesima tappa del Giro d’Italia. Sulle strade della Corsa Rosa una nuova sfida, andando a caccia del successo della singola frazione, badando poi alle conseguenze nella classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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